João tem 29 anos e foi reinfetado com a Covid-19 em um mês e meio

O advogado acredita que o local em que pode ter sido contagiado foi um supermercado, nas únicas três vezes em que saiu de casa. Aliás, no Reino Unido os estudos realizados pelas autoridades sanitárias mostram que os principais focos de disseminação da doença são os supermercados, superando os hospitais e as escolas.

João Marecos explica que naquele país, que conta já com 1,5 milhões de infetados e quase 55 mil mortes, tudo funciona de uma forma despersonalizada. “Ainda não falei com absolutamente ninguém do ‘NHS’ [Serviço Nacional de Saúde], nem médicos, nem enfermeiras, não falei de nada sobre esta situação”, concretiza.

O contraste com a primeira infeção, conhecida nos Açores numa viagem de barco entre as Flores e S. Jorge, não podia ser maior. “Dessa vez foi o completo oposto, foi super-pessoal, passei o primeiro dia a falar ao telefone com os médicos e os enfermeiros de todas as ilhas e do continente para me fazerem as mesmas perguntas. Aqui [Londres] senti que está tudo mais organizado, sentimos que é a coisa mais normal do mundo”, identifica.

João diz que a primeira vez que passou pela doença serviu de almofada para esta segunda etapa. Mas defende que para quem não passou por ela, a despersonalização que se vive em Inglaterra não traz grande segurança e conforto.

“Por outro lado, estamos a falar de um país que está a passar muito mal com imensos casos e não tem meios humanos para fazer um acompanhamento como aquele que me fizeram em S. Jorge, onde era a única pessoa que estava infetada na ilha inteira”, recorda.

Raro, raríssimo

O jovem advogado olha para o seu caso, e está consciente de que é uma situação muito rara. Um dos últimos estudos sobre a imunidade dos infetados com a Covid-19, realizado pela Universidade de Oxford, diz que é muito pouco provável que haja uma reinfeção no espaço de seis meses.