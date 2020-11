Covid-19: Portugal com mais de 500 doentes internados em cuidados intensivos

Veja também:

Portugal ultrapassou esta terça-feira os 500 internamentos em unidades de cuidados intensivos de pessoas diagnosticadas com covid-19, tendo igualmente subido para 3.275 os internamentos em enfermaria (mais 34 desde segunda-feira), indica a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Os doentes internados em cuidados intensivos têm vindo a aumentar desde o dia 7 de setembro, quando estavam nestas unidades 49 pessoas. Hoje estão 506 pessoas nestas unidades, mais oito do que na segunda-feira.

Os dados divulgados esta terça-feira pela DGS referem mais 85 mortos relacionados com a covid-19 e 3.919 novos casos de infeção com o novo coronavírus, em relação a segunda-feira.

É o segundo dia com mais óbitos - o máximo são 91 mortes no início do mês. Em relação ao número de novas infeções, é o valor diário mais baixo em quase duas semanas, desde 10 de novembro.



Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4.056 mortes e 268.721 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 80.432 casos, menos 3.572 do que na segunda-feira.

O boletim refere ainda que as autoridades de saúde têm em vigilância 82.160 contactos, mais 135 em relação a segunda-feira, e que foram dados como recuperados nas últimas 24 horas 7.406 doentes.