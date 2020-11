Reino Unido regista 608 mortes, mas infeções continuam em queda

Veja também:

O Reino Unido registou mais 608 mortes atribuídas a Covid-19 nas últimas 24 horas, o valor mais alto desde 12 de maio, e 11.299 novos casos de contágio, o número mais baixo em mais de sete semanas, segundo o Ministério da Saúde.

O número de mortes de terça-feira é quase o triplo dos 206 óbitos notificados na segunda-feira, mas os valores no início da semana são normalmente inflacionados devido ao atraso no processamento de dados durante o fim de semana.

As autoridades e especialistas têm advertido frequentemente para o risco de fazer análises com base nas flutuações diárias, que podem ser resultado de outros fatores, incluindo administrativos.

Uma medida favorecida pelas autoridades é analisar os últimos sete dias, período durante o qual foram notificadas 3.094 mortes, resultando numa média diária de 442 mortes, mais 4% do que nos sete dias anteriores.

Já a queda do número de novos casos é consistente com a tendência dos últimos sete dias, durante os quais foram registadas 128.062 infeções, o que equivale a uma média diária de 18.295 casos, menos 28% do que nos sete dias anteriores.

Desde o início da pandemia Covid-19, o Reino Unido contabilizou oficialmente 55.838 mortes de Covid-19, número que sobe para 66.713 quando são somados todos os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus como fator contributivo.