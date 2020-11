Reino Unido reduz quarentena para testes negativos, cinco dias após chegada ao país

Veja também:

Os viajantes que entrarem em Inglaterra, e que são obrigados a cumprir quarentena, poderão, em dezembro, encurtar esse isolamento, caso tenham um teste negativo para o novo coronavírus cinco dias após sua chegada.

De acordo com o governo britânico, esta decisão visa revitalizar a indústria de viagens e, em particular, o setor dos transportes aéreos, que sofreu uma queda considerável no tráfego devido às restrições impostas para combater a pandemia de Covid-19.

A partir de 15 de dezembro, os viajantes que chegarem à Inglaterra de avião, barco ou comboio poderão terminar o período de 15 dias de quarentena se comprovarem que fizeram um teste à covid-19 cinco dias após a sua chegada ao país e que o resultado foi negativo.

Os cidadãos terão de agendar esta triagem antes de viajar, preencher um formulário para serem localizados e, até realizarem o teste, devem permanecer isolados.

Os testes serão efetuados num estabelecimento privado de saúde e pagos pelos cidadãos.

Aqueles que optarem por não fazer o teste terão que cumprir as duas semanas de quarentena.

"A nova estratégia de triagem permite-nos viajar com mais liberdade, ver os nossos entes queridos e impulsionar os negócios internacionais. Ao dar às pessoas a opção de serem selecionadas no quinto dia, também estamos a apoiar a indústria de viagens”, afirmou o ministro dos Transportes, Grant Shapps, em comunicado esta segunda-feira.

O governo inglês explicou que mudou de posição após examinar as evidências científicas que “mostram que um teste após cinco dias de isolamento traz um resultado melhor do que um teste à chegada, porque dá tempo para o vírus incubar, o que ajuda a reduzir o risco de um resultado falso negativo”.