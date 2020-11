Espanha vai limitar reuniões familiares durante o Natal e Ano Novo

Veja também:

O plano do Governo de Espanha para o Natal e Ano Novo prevê a limitação das reuniões familiares e um recolher obrigatório noturno, entre outras medidas para tentar travar a pandemia de Covid-19.

A proposta avançada esta terça-feira pelo jornal “El Mundo” comtempla a proibição de ajuntamentos com mais de seis pessoas e u recolher obrigatório até à 01h00 da manhã, dos dias 24 e 31 de dezembro.

“Nas reuniões familiares, recomenda-se limitar a participação a membros que pertençam ao mesmo grupo de convivência. No caso de haver um membro externo que não seja convivente regular, as reuniões serão de até no máximo seis pessoas e deverão ser garantidas medidas de prevenção, sejam familiares ou não”, afirma o documento.

As medidas em causa são uso de máscara durante o maior tempo possível, lavagem frequente das mãos, manutenção da distância física, maximizar a ventilação da habitação e atividades ao ar livre, minimizar o número de contactos e ficar em casa se tiver sintomas, diagnóstico ou contacto com um doente Covid-19.