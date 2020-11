2020 Odisseia no Utah? Monólito de metal confunde autoridades

A descoberta de um bizarro monólito de metal, no meio do deserto do Utah, nos Estados Unidos, está a confundir as autoridades americanas.

O objeto, em tudo semelhante aos monólitos metálicos que aparecem no clássico filme “2001 Odisseia no Espaço”, foi encontrado por uma patrulha de helicóptero que estava a contabilizar ovelhas de chifre grande em partes remotas do deserto.

O piloto do helicóptero, Bret Hutchings, diz que o monólito foi visto por um biólogo que o mandou voltar para trás. A equipa aterrou e filmou o objeto, divulgando depois as imagens.

As autoridades recusam-se a divulgar a localização exata do monólito, com medo de que curiosos tentem chegar ao local e se percam, pois este fica muito distante de qualquer área povoada. Entretanto estão a avaliar se é preciso investigar mais a fundo o fenómeno.

Com a divulgação das imagens surgiram logo teorias sobre a responsabilidade da colocação do monólito, havendo especulação de que possa ser uma iniciativa de um artista plástico.