Audi A3 30 TSFI S-Line - Ágil, com motor surpreendente

O espaço é mais do que suficiente para 4 adultos, e permite uma viagem confortável ainda que com uma criança a ocupar o lugar central do banco traseiro.

Interessante o controlo do rádio, que para além de poder ser manuseado através de botões no volante, tem ainda junto ao selector de velocidades, um botão sensível ao toque, através do qual é possível controlar o volume, mudar de estação ou desligar o ecrã do tablier.

Este modelo a concurso apresenta um motor 1 litro a gasolina, com 110 cavalos. A Audi anuncia consumos combinados entre os 3,5 litros aos cem e os 5,1. A nossa média rondou os 7 litros, mas em consciência é possível fazer bastante melhor, moderando a passada. Como é sabido, estes pequenos motores com boa cavalagem, tendem a beber um pouco mais do que se espera se se insistir em apertar com eles. O facto de ser uma unidade com muito poucos quilómetros rodados, ainda por cima, penaliza ainda um pouco mais os consumos.

Adiante.

Este motor é enérgico, e leva-nos a duvidar, pela resposta que apresenta, se se trata de um motor mais potente do que realmente é. Os 110 cavalos são conta certa e adequada para quem quer um automóvel que se mexa numa ultrapassagem e espaçoso quanto baste para as dimensões exteriores que apresenta. Permite ao condutor seleccionar alguns modos de condução, entre eles o modo conforto e o modo dinâmico, e também personalizar a resposta do motor, o conforto e a resposta da direcção.

Esta é muito precisa, e leve, sem assustar. Podia ser um pouco mais confortável, e embora não sendo duro, tem uma firmeza um ou dois buracos acima do furo.

O preço proposto para a unidade ensaiada é de 32.859 euros, com quase 8 mil euros em extras.