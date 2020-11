Jefferson confia que Montero seria "ótima opção" para o Braga

Jefferson acredita que Fredy Montero seria uma grande aposta para o Sporting de Braga.

O lateral-esquerdo brasileiro, que assistiu muitas vezes para golo o avançado colombiano, no Sporting, aplaude, em entrevista a Bola Branca, um eventual regresso de Montero a Portugal, para jogar em Braga.

"Seria uma ótima opção do Braga, pelo jogador que o Fredy é. Um bom companheiro de grupo, uma excelente pessoa, dentro e fora de campo. Pode ajudar muito o Sporting de Braga com a sua qualidade e golos, que é o que ele faz melhor. Vivemos momentos muito bons no Sporting, ele fez vários golos com assistências minhas", recorda.

"Experiência e qualidade", as armas de Montero

Montero, de 33 anos, está ao serviço dos Vancouver WhiteCaps da Major League Soccer, dos Estados Unidos. Pode render Paulinho em Braga, em janeiro, caso se confirme a saída do internacional português.

Para Jefferson, agora no Casa Pia, uma aposta em "El Avioncito" será uma aposta na experiência.

"O Braga conhece a qualidade e a experiência de Montero. O que ele fez em Portugal demonstra todo o seu valor e revela a forma como poderá ajudar o Braga", destaca o defesa brasileiro.

Jefferson esteve no Sporting entre 2013 e 2019. Montero foi jogador do Sporting entre 2013 e 2015 e, depois, na época 2017/18.