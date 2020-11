Golo a abrir estragou estratégia do Sacavenense contra o Sporting

Rui Gomes, treinador do Sacavenense, está orgulhoso da exibição dos jogadores, apesar da derrota pesada por 7-1 contra o Sporting, para a Taça de Portugal. Em conferência de imprensa, o téncico diz que o golo dos leões no início da partida condicionou a estratégia definida.

"Os três golos sofridos nos últimos minutos mancharam um bocadinho. Tinhamos uma estratégia definida, ficou logo influenciada com um golo sofrido nos primeiros minutos, mas estamos orgulhosos", disse.

O técnico reconhece o nível superior do Sporting, e explica como tentou contrariar essa capacidade: "Tentámos contrariar. Mas o ritmo que o Sporting impunha tirou clarividência nas saídas para o ataque. Depois, subimos a linha defensiva e causámos maior perigo com as mudanças ao intervalo. Resultou até certo ponto".

Rui Gomes espera tirar dividendos da exibição e espera ser competitivo no Campeonato de Portugal no resto da época.

"Saímos daqui de cabeça bem levantada. Este jogo pode trazer capacidade para percebermos que existe muita diferença na nossa realidade em relação a outras. Estamos em época anormal por motivos de saúde pública. Por isso, interessa é ser competitivos no Campeonato de Portugal e levar o nome do Sacavenense a voos altos", termina.