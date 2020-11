Árbitro da final da Champions no Braga-Leicester

A UEFA escolheu Daniele Orsato, árbitro italiano que apitou a final da Liga dos Campeões, em Lisboa, entre Bayern e PSG, para o jogo entre Braga e Leicester, de quinta-feira, às 17h55, a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Alessandro Giallatini e Fabiano Preti são os assistentes que acompanham Orsato. O Braga perdeu com o Leicester City, na última jornada, e está em segundo lugar do Grupo G, com seis pontos, menos três do que os ingleses.

O Benfica também joga na quinta-feira para a Liga Europa, às 20h00, na Escócia com o Rangers. A equipa de arbitragem nomeada pela UEFA é romena. Radu Petrescu será o árbitro, assistido por Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu.

Benfica e Rangers partilham liderança do Grupo D, com sete pontos. O Rangers-Benfica tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.