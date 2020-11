Ricardo Sá Pinto testa positivo à Covid-19

Ricardo Sá Pinto testou positivo à Covid-19, segundo o "Globoesporte".

O treinador português, de 48 anos, acusou infeção pelo novo coronavírus na última bateria de testes antes da visita do Vasco da Gama ao Defensa y Justicia, a contar para os oitavos de final da Taça Sul-Americana.

Sá Pinto encontra-se em isolamento. Poderá ainda fazer um segundo teste que, dependendo do resultado, poderá permitir-lhe acompanhar a comitiva do Vasco da Gama para a Argentina.

Nos últimos dias, 11 jogadores do Vasco da Gama foram diagnosticados com Covid-19. Um número elevado e que complica as contas para a partida em Buenos Aires, marcada para sexta-feira, às 00h30.