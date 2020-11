Milik, Giroud e Mariano Díaz na agenda do Milan

O AC Milan está no mercado por um ponta de lança e, conta o "Quotidiano Sportivo", já tem três alvos definidos: Milik, Giroud e Mariano Díaz.

A liderar o campeonato italiano, o clube procura reforçar o plantel, de forma a precaver lesões nos seus jogadores, como é o caso de Ibrahimovic, melhor marcador da equipa, que estará fora durante um mês. Rafael Leão regressou dos sub-21 de Portugal também com um problema físico.

Rebic e Colombo são as outras opções, mas o treinador Stefano Pioli pretende uma outra alternativa com estatuto.

Milik está em fim de contrato com o Nápoles, não foi inscrito em qualquer competição, e o clube pretende compensação financeira para deixar sair o polaco em janeiro. Giroud, do Chelsea, e Mariano Díaz, do Real Madrid, poderiam chegar ao San Siro, por empréstimo.

Díaz esteve nos planos do Benfica no último defeso, mas a transferência para a Luz acabou por não se concretizar.