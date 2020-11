Haaland é o mais rápido da história a marcar 15 golos na Liga dos Campeões

Erling Braut Haaland tornou-se, esta terça-feira, o jogador mais rápido da história a chegar à marca de 15 golos na Liga dos Campeões.

O ponta de lança norueguês, de 20 anos, apontou dois dos três golos sem resposta com que o Borussia Dortmund derrotou o Cercle de Brugge e que deixaram os alemães a um ponto dos oitavos de final.

O Golden Boy, que marcou aos 18 (o golo número 15) e 60 minutos, só precisou de 12 jogos para alcançar a quinzena de golos. Superou Ruud Van Nistelrooy e Roberto Soldado (19 jogos) e Harry Kane (20).

O outro golo dos alemães foi apontado por Jadon Sancho, nos descontos da primeira parte.

No outro encontro do grupo F, a Lazio recebeu e bateu o Zenit de São Petersburgo, por 3-1. Immobile bisou, Parolo acrescentou à conta italiana e Dzyuba reduziu para os russos.

Feitas as contas, o Zenit, último classificado, com um ponto, está matematicamente eliminado da Liga dos Campeões e terá de derrotar o Cercle, na próxima jornada, para continuar a sonhar com a Liga Europa. Os belgas somam quatro pontos e ainda estão na luta pelos "oitavos" da Champions.

O Dortmund é primeiro, com nove pontos, e a Lazio segunda, com oito, sendo que as duas equipas se defrontam na próxima jornada. Aos alemães, basta um empate para carimbarem o passaporte para a fase seguinte.