Cristiano Ronaldo e Francisco Trincão garantem "oitavos" da Liga dos Campeões

A Juventus e o Barcelona carimbaram a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, com vitória o sobre Ferencváros, por 2-1, e goleada ao Dínamo de Kiev, por 0-4, respetivamente.

Em Turim, os húngaros adiantaram-se no marcador ao minuto 19, por intermédio que Myrto Uzuni, que celebrou à Cristiano Ronaldo. Cerca de 15 minutos depois, o internacional português "vingou-se" da provocação com um remate de fora da área que restabeleceu o empate.

A Juventus continuou a dominar durante todo o jogo, no entanto, tardava em marcar o golo da vitória. Só teve prémio nos descontos, quando Alvaro Morata cabeceou, à queima-roupa, à figura de Dénes Dibusz e o guarda-redes do Ferencváros atrapalhou-se e deixou a bola passar.

Na Ucrânia, o Barça, com Francisco Trincão no onze, só abriu a torneira na segunda parte, mas foi a tempo de inundar o Dínamo em golos.

O primeiro foi apontado por Sergiño Dest, aos 52 minutos, e o segundo por Martin Braithwaite, aos 57, que ainda viria a bisar, de penálti, aos 70. Antoine Griezmann fechou a contagem já nos descontos.

Estes dois resultados deixam o Barcelona na liderança do grupo G, com 12 pontos, mais três que a Juventus, quando faltam disputar seis. Dínamo de Kiev e Ferencváros, já eliminados da Champions, com um ponto, cada, vão discutir o terceiro lugar, que dá acesso à Liga Europa.