Chelsea e Sevilha nos oitavos de final da Liga dos Campeões

Chelsea e Sevilha garantiram o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao vencerem, por 1-2, nos terrenos de Rennes e Krasnodar, respetivamente.

Em França, o Chelsea adiantou-se cedo, por intermédio de Callum Hudson-Odoi, aos 22 minutos. Contudo, ao minuto 85, Serhou Guirassy igualou a partida. Quando o jogo parecia destinado ao empate, o suplente de ouro Olivier Giroud selou a vitória inglesa.

O Sevilha passou por semelhantes apuros em França. Ivan Rakitic apontou o golo inaugural logo aos quatro minutos, mas Wanderson Maciel empatou ao minuto 56. Porém, mesmo ao cair do pano, Munir El Haddadi deu a vitória à equipa de Julen Lopetegui.

Quanto a portugueses, o luso-brasileiro Fernando Reges foi titular pelo Sevilha e o luso-francês Damien da Silva alinhou pelo Rennes.

Com este resultado, Chelsea e Sevilha (que assim perde a oportunidade de conquistar a sua sétima Liga Europa) avançam para os oitavos de final da Champions, ambos com 10 pontos, embora sejam os ingleses que lideram a classificação do grupo E.

Krasnodar e Rennes, ambos com um ponto, já estão eliminados lutarão entre si pelo terceiro lugar, que dá acesso à Liga Europa.