Bruno Fernandes deixa Manchester United a um ponto dos "oitavos" da Champions

O Manchester United ficou mais perto de garantir a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, esta terça-feira, ao derrotar o Istambul Basaksehir, por 4-1.

Bruno Fernandes foi fundamental para o triunfo inglês, na "desforra" da derrota sofrida na Turquia na ronda anterior, ao marcar os dois primeiros golos do Manchester United. O primeiro foi um golaço de fora da área, no outro bastou-lhe encostar a bola à boca da baliza, aos sete e 19 minutos.

Ao minuto 35, Marcus Rashford ampliou, na conversão de uma grande penalidade que ele próprio ganhou e que Bruno Fernandes o deixou cobrar. O golo de Deniz Turuç, aos 75 minutos, não fez tremer o United, que ficou o resultado final nos descontos, por via de Daniel James.

No outro jogo do grupo H, o Paris Saint-Germain, com Danilo Pereira a titular, bateu o Leipzig, por 1-0, com golo de Neymar, de penálti.

O Manchester United fica, assim, a um ponto de garantir o apuramento para os oitavos de final da Champions. Os "red devils" somam nove pontos, contra seis de PSG e Leipzig, segundo e terceiro, respetivamente. O Basaksehir é quarto, com três pontos, e continua na luta.