Bater o Porto na motivação é o primeiro objetivo de Villas-Boas

André Villas-Boas tem plano montado para o Marselha derrotar o FC Porto e o treinador português revela que assenta em três pontos fundamentais.

"O nosso primeiro desafio é bater o FC Porto no aspeto motivacional, que é a primeira grande arma do Porto. O segundo é ter atenção às transições do FC Porto nas nossas bolas paradas ofensivas. O terceiro é ter atenção ao 4-4-2, que funciona muito bem, com os alas a virem para dentro", detalha.

Villas-Boas explica que o Marselha não precisa de ter a bola mais tempo em seu poder, porque isso aconteceu no Dragão e a sua equipa acabou derrotada, por 3-0.

"No Dragão tivemos mais posse de bola do que o Porto, mas não tivemos possibilidades de remate (...) Temos de ser mais agressivos", acrescenta o treinador, assumindo que o Marselha "bateu no fundo" na Liga dos Campeões e que os seus jogadores atravessam uma crise de confiança.



"Batemos no fundo"

"Temos três derrotas e nenhum golo marcado. Batemos no fundo. O primeiro obstáculo é termos vontade de fazer mais, ganhar mais bolas", define.



O Marselha não compete há 20 dias e tem menos dois jogos que a concorrência direta no campenato francês. Villas-Boas considera que a paragem tão prolongada não beneficia a sua equipa.



"Parar a competição é duro para nós. Esta pausa não foi benéfica, porque queríamos dar mais confiança aos jogadores", explica. Além disso, refere, os dois jogos que a equipa tem por disputar "tocam a veracidade das competições". Isto porque se o Marselha tivesse mais duas vitórias estaria na liderança da Ligue 1 e o estado de espírito seria, por consequência, diferente.

O regresso dos franceses ao ativo acontece esta quarta-feira, num Velodrome sem público e frente ao FC Porto, para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O Marselha precisa de vencer um clube ao qual nunca conseguir ganhar para continuar a ter esperança no apuramento para os oitavos de final.

O jogo é às 20h00. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.