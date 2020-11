Motoristas TVDE fazem desfile em protesto até à Assembleia da República

Os motoristas TVDE convocaram para a próxima quinta-feira uma manifestação para protestar contra a degradação das condições de trabalho no setor. O encontro está marcado para as 10h00, na Praça do Marquês de Pombal, em Lisboa.

A convocatória é de um grupo informal de motoristas, que se organiza e dinamiza a discussão através das redes sociais. É a terceira vez durante o presente mês que este grupo sai à rua para demonstrar descontentamento.

Os principais objetivos da iniciativa, segundo enumeram os organizadores, são a retirada do “multiplicador” da UBER "com urgência"; a fiscalização por parte das entidades competentes da Lei 45/2018 de forma a esta ser revista; a definição de tarifa mínima para todas as Plataformas Eletrónicas; a necessidade de contingência no sector; e a melhoria dos rendimentos.

O desfile vai percorrer a Avenida da Liberdade, a rua Alexandre Herculano, passará na zona do Rato e terminará em São bento, junto à Assembleia da República.