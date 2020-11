​João Alves espera um Benfica melhor na Escócia do que no jogo da Luz

O Benfica joga quinta-feira na Escócia com o Rangers, numa partida a contar para a 4.ª jornada da Liga Europa. Depois do empate sofrido na Luz a três. João Alves diz, em Bola Branca, que os encarnados têm de realizar uma exibição bem melhor do que fizeram na Luz, perante um adversário de qualidade.



“Espera-se que o Benfica esteja bem melhor do que esteve no jogo em casa, apesar do Rangers ter uma boa equipa que demonstrou um futebol de qualidade, e estou com muita curiosidade para ver como é que o Benfica evoluiu desde esse jogo até agora”, diz.

Darwin não vai estar no jogo por estar infetado com Covid 19 e Seferovic deve avançar para a equipa. João Alves considera que a estratégia da equipa não se altera, só se alteram as características do ponta de lança.

“Pouco se altera na equipa. Altera-se sim as características e as qualidades do avançado. Darwin é um jogador mais rápido, mais habilidoso e mais criativo, Seferovic segura muito bem a bola, é um finalizador, joga bem da cabeça. Essencialmente a diferença está nos jogadores”, considera.

João Alves reconhece que o Benfica tem tido problemas na defesa, nomeadamente, ao nível dos centrais, mas salienta que não é um problema da qualidade de Otamendi ou Vertonghen mas sim da falta de consistência de toda a equipa.

“É evidente que as coisas não têm funcionado bem na dupla de centrais do Benfica, mas isso não tem a ver com a qualidade dos jogadores, até porque são jogadores internacionais e titulares nas seleções dos seus países. Uma equipa quando defende mal, ou quando ataca mal, não têm a ver especificamente com dois jogadores, acho que tem a ver com todos os setores da equipa e como ela está equilibrada, e é isso que falta ao Benfica, conseguir ter uma equipa mais consistente do que até agora”, conclui.

Otamendi é baixa para o jogo na Escócia, depois de ter sido expulso no desafio da Luz. Vertonghen terá Jardel ou Ferro a seu lado no Ibrox, em Glasgow.

O Rangers-Benfica, a contar para a 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, é na quinta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.