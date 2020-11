Hassan: “Taarabt é importante, mas só faz falta quem está em campo”

Hassan Nader considera que Adel Tarabt, que testou positivo à Covid-19, faz falta ao Benfica, contudo, acredita que quem o substituir frente ao Rangers, a contar para a Liga Europa, estará à altura desafio.



Em declarações a Bola Branca, Hassan salienta que Taarabt "é uma peça muito importante na equipa do Benfica", que tem a confiança de Jorge Jesus, um treinador "muito exigente".

“Mas como se diz em Portugal, só faz falta quem está dentro do campo. E como o Benfica é um grande clube, tem outros jogadores que podem jogar e quem entrar no lugar do Taarabt vai dar o máximo”, afirma.