Benfica. Taarabt testa positivo à Covid-19

Adel Taarabt testou positivo à Covid-19 e já está em isolamento. Ao que a Renascença apurou, o jogador está assintomático. É o terceiro caso no Benfica, em cinco dias, depois de Darwin Nuñez e Julian Weigl também terem testado positivo ao novo coronavírus.

Os restantes jogadores do plantel benfiquista foram, novamente, testados e todos tiveram resultado negativo.

O internacional marroquino é mais uma baixa para o jogo com o Rangers, na quinta-feira, a contar para a Liga Europa. Além dos três jogadores infetados com Covid-19, Jorge Jesus não conta com Otamendi, castigado, com os lesionados Pedrinho, André Almeida, Nuno Tavares e Todibo. Samaris, que marcou o golo da vitória em Paredes para a Taça de Portugal, não está inscrito na UEFA.

Além do jogo com o Rangers, Taarabt ficará de fora do desafio com o Marítimo, na segunda-feira, para o campeonato, e também não será opção para o encontro com Lech Poznan, para a Liga Europa, a 3 de dezembro.

O marroquino, se recuperar da Covid-19, deverá estar disponível para o jogo da 9.ª jornada da I Liga, no dia 6 de dezembro, frente ao Nacional da Madeira.