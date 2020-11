Benfica-Chelsea nos 16 avos de final da Liga dos Campeões feminina

A equipa feminina de futebol do Benfica vai jogar com o Chelsea nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O sorteio decorreu, esta terça-feira, em Nyon, na Suíça, e determinou o emparelhamento da equipa portuguesa, em estreia na competição, com as inglesas.

O Benfica passou duas pré-eliminatória, em que eliminou PAOK e Anderlecht, a uma só mão. Os oitavos de final disputam a duas mãos.

O primeiro jogo com o Chelsea é na Luz, a 9 ou 10 de dezembro. A 2.ª mão disputa-se em Londres a 15 ou 16 de dezembro.

O Lyon inicia a defesa do título frente à Juventus.

Liga dos Campeões feminina

16 avos de final

St. Pölten (AUT) - Zurique (SUI)

Lanchkhuti (GEO) - Rosengård (SWE)

Gotemburgo (SWE) - Manchester City (ENG)

Sparta Praga (CZE) - Glasgow City (SCO)

Juventus (ITA) - Lyon (FRA, campeão)

ŽFK Spartak (SRB) - Wolfsburgo (GER)

Fiorentina (ITA) - Slavia Praha (CZE)

Benfica (POR) - Chelsea (ENG)

Pomurje (SVN) - Fortuna Hjørring (DEN)

WFC-2 Kharkiv (UKR) - BIIK-Kazygurt (KAZ)

Vålerenga (NOR) - Brøndby (DEN)

Ajax (NED) - Bayern (GER)

PSV Eindhoven (NED) - Barcelona (ESP)

FC Minsk (BLR) - LSK Kvinner (NOR)

Górnik Łęczna (POL) - Paris Saint-Germain (FRA)

Servette (SUI) - Atlético (ESP)