Vaticano vive consistório diferente por causa da pandemia

Veja também:

O Papa vai presidir este sábado, pelas 16h00 (menos uma em Lisboa), ao sétimo consistório do seu pontificado, para a criação de 13 cardeais, numa celebração limitada pelo impacto da Covid-19.

Segundo o Vaticano, dois dos novos cardeais estão impedidos de se deslocar até Roma, por causa da pandemia: Cornelius Sim, vigário apostólico de Brunei, e José F. Advincula, arcebispo de Capiz, nas Filipinas.

Ambos receberão o barrete, o anel e a bula com o título cardinalício através de um representante do Papa.

No domingo, os novos cardeais presentes em Roma vão celebrar a Missa com Francisco, na Basílica de São Pedro, pelas 10h00 locais.

O Vaticano adianta que os restantes membros do Colégio Cardinalício que estejam impossibilitados de acompanhar presencialmente as celebrações o poderão fazer, desde as suas dioceses, “através de uma plataforma digital”.

Por causa da pandemia, não se vão realizar as habituais visitas de cortesia nas salas do Palácio Apostólico e do auditório Paulo VI, após o consistório.

A celebração vai ter uma “participação muito limitada do povo (fiéis leigos, consagrados, sacerdotes e bispos)”, num total de cerca de 100 pessoas.

O consistório foi anunciado pelo Papa a 25 de outubro e a lista de novos cardeais inclui nove eleitores (cardeais com menos de 80 anos de idade) num eventual conclave, com responsáveis da Cúria Romana, arcebispo de várias partes do mundo, do Ruanda ao Brunei, e o guardião da comunidade franciscana de Assis.

A celebração acontece na vigília do I domingo do Advento, início do ano litúrgico no calendário católico e tempo de preparação para o Natal.

“Rezemos pelos novos cardeais, a fim de que, confirmando a sua adesão a Cristo, me ajudem no meu ministério de bispo de Roma, pelo bem de todo o santo povo fiel de Deus”, pediu Francisco.

Este vai ser o sétimo consistório do atual pontificado, após os realizados a 22 de fevereiro de 2014, 14 de fevereiro de 2015, 19 de novembro de 2016, 28 de junho de 2017, 28 de junho de 2018 e 5 de outubro de 2019.