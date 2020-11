Preparar JMJ em plena crise. “As coisas podem-se fazer bem e com economia”

“As coisas podem-se fazer bem e com economia. As duas coisas não são contraditórias”. É assim que o cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, antevê a preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), marcada para agosto de 2023, em Lisboa.

Questionado pela Renascença sobre como será a preparação do evento que deverá juntar centenas de milhares de jovens na capital, em tempos de grandes restrições financeiras, D. Manuel Clemente afirma que se “vai conseguir o que for possível. E o que for possível vai ser bom e vai ser para todos”.

O cardeal lembra que existe uma fundação de apoio à JMJ 2023 e, além disso, conta com o suporte das autoridades. “Estas coisas como ganham uma grande dimensão nacional, é evidente que isto só se pode fazer se o próprio país estiver interessado”, disse à Renascenca este domingo, no Vaticano, após a missa em que a comitiva portuguesa recebeu os símbolos da JMJ das mãos dos jovens do Panamá.