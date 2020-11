Vélodrome sem adeptos pode ser vantagem para o FC Porto na Champions

Filipe Azevedo, antigo avançado luso-francês formado no Marselha, acredita que o FC Porto tem condições para vencer o Marselha no Vélodrome. Em entrevista a Bola Branca, o ex-avançado diz que os dragões estão num momento de forma superior e recorda que o jogo não terá adeptos nas bancadas.



"O FC Porto tem grandes possibilidades de vencer em Marselha porque está melhor do que o adversário que não atravessa um bom momento e porque não haverá adeptos no estádio. A ausência de adeptos nas bancadas em Marselha faz muita diferença. Os adeptos do clube francês são muito ferrenhos e estimulam muito os jogadores. Jogar com o Vélodrome vazio será uma vantagem para o FC Porto”, afirma.

Pepe é ausência praticamente confirmada no FC Porto e limitou-se a fazer tratamento esta segunda-feira. Filipe Azevedo considera que a ausência vai ser sentida em campo.

“É uma baixa muito importante no FC Porto pela sua experiência, qualidade e liderança no campo. O Pepe estava a atravessar uma fase muito boa e a equipa irá ressentir-se. O FC Porto tem um bom plantel e bons jogadores para a posição mas a ausência de Pepe sente-se e este jogo não será exceção”, diz.

Filipe Azevedo, hoje com 45 anos, jogou no Felgueiras, Alverca, Campomaiorense, Penafiel, Salgueiros e Olhanense em Portugal.



O FC Porto ocupa o segundo lugar do grupo C da Liga dos Campeões, com seis pontos em três jogos, atrás do Manchester City, que lidera com nove, e à frente do Olympiacos, que tem três pontos e do Marselha, com zero pontos.