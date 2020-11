Vila Velha de Ródão. Distribuído 'kit' de proteção a pessoas com mais de 65 anos

Veja também:

A população residente em Vila Velha de Ródão com mais de 65 anos está a receber um 'kit' de proteção individual no âmbito da pandemia da Covid-19.

"Cada 'kit' é composto por uma bolsa que contém uma máscara lavável, um filtro para a máscara, um porta-máscaras, uma embalagem de álcool gel e um folheto informativo", explica este município do distrito de Castelo Branco em comunicado.

A Câmara de Vila Velha de Ródão, em parceria com o programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social - 4G (CLDS) já iniciou a distribuição dos 'kits' de proteção individual junto da população residente no concelho com mais de 65 anos, sendo que contam ainda com a associação das juntas de freguesia do concelho a esta iniciativa através do apoio dado na sua distribuição.

"A iniciativa surge na sequência da necessidade identificada pelo município de promover a segurança e a saúde deste grupo etário, dada a sua maior vulnerabilidade à Covid-19", lê-se na nota.

A autarquia realça a sensibilização junto das pessoas para a importância de cumprir o dever cívico de recolhimento e as regras implementadas pela Direção Geral de Saúde (DGS) no combate à propagação da doença.

Alerta ainda para a necessidade de manter o distanciamento físico, o uso obrigatório da máscara, a lavagem ou desinfeção frequente das mãos e o cumprimento da etiqueta respiratória.

Portugal contabiliza pelo menos 3.897 mortos associados à Covid-19 em 260.758 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).