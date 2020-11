Parque Natural de Castelo Branco recebe prémio internacional de arquitetura

O Parque Natural do Barrocal, em Castelo Branco, ganhou o prémio "World Architecture News Awards – Wan Awards", na categoria paisagens urbanas, anunciou o município local.

"É um grande orgulho para Castelo Branco e para todos os albicastrenses o reconhecimento internacional do nosso Barrocal", refere, em comunicado, o presidente da Câmara de Castelo Branco, José Augusto Alves.

O projeto albicastrense estava numa lista de oito finalistas mundiais e competia com países como os Estados Unidos da América, México, Dinamarca ou Austrália.

"Estamos a falar de um exemplo singular da harmonização entre a preservação da biodiversidade existente nas cidades e o seu usufruto por parte da população, características que lhe conferem distinção, mas também modernidade", lê-se na nota.

O Parque Natural do Barrocal foi inaugurado no início deste mês e integra os territórios classificados do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO e da Reserva da Biosfera Transfronteiriça Tejo|Tajo Internacional.

Situado no perímetro urbano da cidade, tem 40 hectares, apresenta sete mirantes, diversas formações geológicas de interesse, passadiços, trilhos naturais, parque infantil, observatório de aves e muitas outras atrações naturais.

A Câmara de Castelo Branco investiu 1,4 milhões de euros na sua criação.