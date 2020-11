Há sete anos que se reformavam tantos professores

Este ano passaram à reforma 1.649 professores, sendo o valor mais alto desde 2013.

Pelas contas feitas pelo blogue especializado em educação, do professor Arlindo Ferreira, no próximo ano devem sair do sistema mais 2.067 docentes e os valores das previsões vão crescer anualmente, pelo menos, até 2023.

Saídas que não estão a ser compensadas com novas entradas.

Dois meses e meio depois do início do ano letivo, ainda há milhares de alunos sem aulas a várias disciplinas. Esta semana foram colocados mais 548 professores, mas continuam a faltar a físico-química, informática e inglês em muitas escolas no Algarve e na Grande Lisboa.

O sindicato de professores STOP marcou uma greve de uma semana entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro. Um protesto contra a falta de segurança sanitária nas escolas.