Há 508 surtos de Covid-19 em Portugal, mas podem ser mais

Veja também:

Portugal tem nesta altura confirmados 508 surtos ativos de Covid-19, mas a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, admite que podem ser mais devido a casos de subnotificação.

Os lares de terceira idade são os estabelecimentos mais atingidos pela doença: há um total de 182 surtos ativos.

No setor do ensino, existem 94 surtos identificados, com 814 casos confirmados, das creches ao ensino superior.

Nas prisões portuguesas há 435 pessoas com Covid-19, de acordo com informação disponibilizada à DGS pelo Ministério da Justiça.

Em relação às instituições de saúde, estão confirmados surtos ativos em 37 estabelecimentos, com 397 casos de Covid-19.

Foram registadas mais 74 mortes e 4.044 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia estão confirmados 3.971 óbitos e quase 265 mil infeções.

Nos hospitais estão internadas mais 90 pessoas com Covid-19, num total de 3.241 pacientes. Destes doentes com coronavírus 498 estão em cuidados intensivos, mais sete em relação ao balanço anterior.

Covid-19 por regiões