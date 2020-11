Guia prático vai ensinar a ser voluntário em tempos de pandemia

Veja também:

A Fundação Eugénio de Almeida (FEA), em Évora, vai apresentar um Guia Prático de Orientações para Ser Voluntário em Tempos de Covid-19. Este novo instrumento, desenvolvido pela FEA, é dado a conhecer num evento online, que vai decorrer na próxima quinta-feira, dia 26, nas plataformas Zoom e Facebook Live.

Para Henrique Sim-Sim, “o voluntariado tem desempenhado, desde sempre, um papel fundamental de resposta às necessidades das organizações do setor social e solidário”, por isso, explica o coordenador da Área Social e de Desenvolvimento da FEA, neste “difícil período que se atravessa”, torna-se “relevante que tal continue a ser uma prática”, atendendo a “outras particularidades que devem ser encaradas como uma nova normalidade.”

O evento online integra, também, a conferência “Voluntariado em Tempos de Covid-19 - uma perspetiva europeia”, com a participação de Gabriella Civico, diretora do European Volunteer Centre, e um debate sobre a temática que vai contar com o contributo de João Teixeira, membro da direção da Confederação Portuguesa do Voluntariado, Carla Ventura, vice-presidente da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), e Tiago Costa, coordenador nacional do voluntariado na Cruz Vermelha Portuguesa.

“Acreditando que o conhecimento é a pedra basilar para a ação voluntária comprometida, transformadora e segura, o Guia Prático de Orientações para Ser Voluntário em Tempos de Covid-19 resulta de um processo de pesquisa e sistematização de informação, realizado pela Equipa do Programa de Voluntariado da Fundação Eugénio de Almeida”, anuncia a instituição, em comunicado enviado à Renascença.