DGS prepara norma específica sobre uso de máscara nas prisões

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está a preparar normas específicas para o controlo da pandemia nos estabelecimentos prisionais.

Na conferência de imprensa de balanço da Covid-19 em Portugal, Graça Freitas revelou os números avançados à DGS pelo ministério da Justiça, segundo os quais, há, nesta altura, 435 casos de Covid-19 nas prisões portuguesas.

No entanto, até que a norma esteja pronta a ser aplicada, Graça Freitas explicou que a regra a adotar nas prisões é a mesma que se aplica ao resto da sociedade.

“Pode haver adaptações ao meio específico, neste caso as prisões”, sugere a diretora-geral, acrescentando que, “de acordo com a última evidência que existe, deve aplicar-se a estes contextos as mesmas regras que a outros contextos: sempre que em ambiente fechado, deve usar-se máscara”.

Regra idêntica deverá aplicar-se aos contactos ao ar livre, “quando não houver distanciamento”.





Situação nas prisões “quase explosiva”, avisa o PSD

Antes da conferência de imprensa da DGS, já o PSD tinha acusado o Governo de estar "sem rei nem roque" na gestão dos surtos em prisões.

O deputado Carlos Peixoto diz esperar que a audiência desta segunda-feira do Presidente da República às ministras da Justiça e da Saúde resolva a questão.

Caso tal não suceda, “é evidente que cada uma das senhoras ministras terá de vir ao Parlamento explicar o que está a fazer perante uma situação destas”, afirmou o vice-presidente da bancada social-democrata.

Carlos Peixoto apontou, ainda, o que diz ser um “descambar” de casos de Covid-19 nas prisões, falando de uma “situação quase explosiva”.

O deputado atribuiu este aumento, quer à falta de eficácia do plano de contingência do Governo para os estabelecimentos prisionais, quer, também, pelas divergências noticiadas entre a DGS e a Direção-Geral dos Serviços Prisionais quanto ao uso de máscara nas prisões.

“Perante esta incongruência e divergências, esperava-se que o Governo fosse firme e determinado, dando instruções claras à Direção Geral dos Serviços Prisionais”, defendeu.

Para Carlos Peixoto, “nada disto aconteceu e o Governo está sem rei nem roque” na gestão deste problema.

“O Presidente da República está, neste caso concreto, a fazer de primeiro-ministro e chamou a Belém as ministras da Saúde e da Justiça para que expliquem aquilo que o primeiro-ministro, colocando a cabeça na areia, não consegue e não quer explicar”, criticou.