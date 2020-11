Covid-19 nas prisões está "totalmente controlada", diz ministra

Francisca Van Dunem falava no final de uma audiência com o Presidente da República, em que também marcou presença a ministra da Saúde, Marta Temido.

A Direção Geral dos Serviços Prisionais acionou o plano de contingência, que consiste em testar o maior número de pessoas possível e isolar os casos confirmados de Covid-19, noutro espaço da prisão onde são acompanhados por médicos e enfermeiros.

Em outubro havia cerca de 70 casos de Covid-19 nas prisões. Questionada sobre o aumento de infeções, a ministra respondeu que a situação nas prisões reflete a subida no resto do país.

“Estamos confiantes que, depois das medidas que tomámos em março para ganhar espaço, neste momento estamos em condições para separar as pessoas infetadas no interior do próprio estabelecimento”, sublinhou.

Sobre o uso obrigatório de máscara de proteção no interior das prisões, Francisca Van Dunem explica que os Serviços Prisionais pediram um parecer à Direção-Geral da Saúde e aguardam resposta.

A questão foi suscitada na Renascença, no passado sábado, no programa "Em Nome da Lei", com onde o Diretor-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais, Rómulo Mateus, que justificou o não uso de máscara por parte dos reclusos com orientações da OMS, "que apenas recomendam o uso da máscara em espaços públicos onde haja transmissão de vírus na comunidade - e as prisões não encaixam nessa definição”.

Rómulo Mateus admitiu, no entanto, a possibilidade de rever a sua posição consoante a evolução da pandemia.