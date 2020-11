Bragança. Associações comerciais e empresariais unidas para promover comércio local

Veja também:

São sete associações comerciais e empresariais do distrito de Bragança. Uniram-se para desenhar e abraçaram um projeto de união na defesa e valorização dos negócios locais, comércio, indústria e serviços, apostando, no imediato, no desenvolvimento de campanhas de promoção que estimulem o consumo local e a movimentação entre concelhos.

“Numa altura de grandes restrições à mobilidade, em que o setor do turismo praticamente parou, as associação envolvidas neste projeto apostam na comunidade residente no território, pretendendo sensibilizar a população para a necessidade de, preferencialmente, adquirir produtos e serviços dentro da própria região, e também de estimular as “viagens” locais, dentro do próprio distrito, incentivando a comunidade de cada concelho a conhecer os municípios vizinhos”, lê-se na nota enviada à Renascença.

Neste contexto, as entidades envolvidas propõem-se desenvolver uma forte campanha para estimular o consumo e a confiança nos estabelecimentos locais, neste tempo de maiores desafios, criar campanhas de promoção turística dos concelhos, pretendendo atingir o público externo, mas, sobretudo, o “visitante” do próprio território, estimulando na população local a vontade de conhecer os atrativos e pontos de interesse dos concelhos vizinhos.

A implementação de uma campanha de promoção de Experiências Temáticas Territoriais e a criação de um calendário de fins-de-semana gastronómicos, são outras das iniciativas a concretizar.

Numa altura em que as próprias associações “atravessam grandes dificuldades, não possuindo recursos financeiros que lhes permitam recorrer à contratação de serviços especializados para implementar as iniciativas traçadas”, o compromisso passa por “unir sinergias e recursos, materiais e humanos, no sentido de criar uma rede de entreajuda que possa beneficiar todos, com o objetivo último de apoiar os negócios locais de todo o distrito”.

A parceria, a curto médio prazo, pretende trabalhar também na “organização do produto” regional e na criação de uma plataforma de comercialização online, que possa ter escala e servir, em simultâneo, os setores da produção, transformação, comercialização e serviços.

Decidiram ainda criar uma imagem forte de defesa e valorização dos negócios locais, através da criação de um “Selo Local”, que dê garantias de qualidade, segurança e confiança ao consumidor.

As sete associações querem também desenvolver uma candidatura a fundos comunitários, através da qual seja possível desenhar um “projeto conjunto, estruturado, de valorização e promoção do distrito como um todo, sem reservas nem fronteiras administrativas, sem interesses individuais, defendendo a equidade e o equilíbrio do território”.

“Com esta postura, as associações intervenientes acreditam estar a contribuir para a definição de uma identidade territorial mais forte, no imediato, pretendendo estimular o conhecimento e orgulho regionais, assim que for possível apostar de forma concertada na retoma, projetando esta imagem de união e complementaridade para o exterior”, assinala o comunicado.

No compromisso de união participam a ACISB (Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança), o NERBA (Associação Empresarial do Distrito de Bragança), a ACIMC (Associação Comercial e Industrial de Macedo de Cavaleiros), a AICAF (Associação Industrial e Comercial de Alfândega da Fé), a ACISM (Associação Comercial Industrial e Serviços de Mogadouro), a ACIVIMIOSO (Associação Comercial e Industrial de Vimioso) e a ACIM (Associação Comercial e Industrial de Mirandela).