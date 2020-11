UE convida Joe Biden para reunião em Bruxelas em 2021

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, convidou esta segunda-feira o Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, para uma reunião em Bruxelas com os líderes europeus em 2021.

Em comunicado, o porta-voz do presidente do Conselho esclareceu que o encontro visa relançar a parceria transatlântica.

Charles Michel manteve uma conversa telefónica com Biden “e felicitou-o pela sua eleição como 46º Presidente dos Estados Unidos e Kamala Harris como futura vice-presidente”.

“Durante a chamada, o presidente Michel propôs a reconstrução de uma forte aliança transatlântica, baseada nos interesses comuns e valores partilhados”, aponta o porta-voz, acrescentando que Charles Michel “saudou o forte compromisso do Presidente eleito Biden para com os aliados da América e o seu apoio à cooperação europeia”.

Sublinhando que “a UE está pronta a enfrentar juntamente com os Estados Unidos os grandes desafios de hoje”, tais como “a pandemia da Covid-19, a recuperação económica, as alterações climáticas, a segurança e o multilateralismo”, o comunicado dá conta então de que Charles Michel “convidou o Presidente eleito para uma reunião especial com os membros do Conselho Europeu, em Bruxelas, em 2021, para uma discussão sobre as prioridades partilhadas”.

Caso Biden aceite o convite, a sua primeira deslocação à Europa com Presidente dos Estados Unidos poderá assim ocorrer durante a presidência portuguesa da UE, no primeiro semestre do próximo ano.