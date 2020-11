Morreu cofundador do "Desafio do balde de gelo" aos 37 anos

Morreu no domingo, aos 37 anos, Pat Quinn que era um dos cofundadores do “Ice bucket challenge” (desafio do balde de gelo), que angariou mais de 200 milhões de euros em todo o mundo para a investigação da doença de Lou Gehrig.

Também conhecida como ELA, esta doença do sistema nervoso ataca as células nervosas no cérebro e na espinhal médula. Não tem cura.

Pat foi diagnosticado em 2013, um mês após o 30.º aniversário.

Quinn e Pete Frates, portador da mesma doença que morreu em 2019, foi um dos responsáveis por lançar o desafio que correu o mundo, com o propósito de angariar fundos para grupos de combate à doença degenerativa.