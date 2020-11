Guterres "dececionado" com resultados do G20 sobre dívida e clima

O secretário-geral da Nações Unidas diz-se “dececionado” com os resultados da cimeira do G20 sobre as questões da dívida e do clima, apesar de se congratular com os compromissos relativamente às vacinas contra a Covid-19.

Segundo Stéphane Dujarric, porta-voz da ONU, António Guterres mostrou-se “satisfeito” por a cimeira das 20 economias mais industrializadas do mundo, organizada pela Arábia Saudita, ter dado, no comunicado final, um “forte sinal de compromisso” para que as vacinas contra o novo coronavírus constituam um “bem público mundial”.

Por outro lado, o secretário-geral das Nações Unidas mostrou-se, também, agradado com as promessas feitas pelo Programa Mundial de Vacinação (Covax) mesmo que o dinheiro demore a chegar.

O Programa Mundial de Vacinação, batizado como Covax e coliderado pela Gavi (Aliança de Vacinação), necessita de cerca de 4.000 milhões de dólares adicionais (cerca de 3.380 milhões de euros) para assegurar a distribuição equitativa das vacinas e dos equipamentos médicos.

“Sobre o alívio da dívida aos países mais desfavorecidos, o comunicado final é um passo na direção certa, mas o secretário-geral considera-o insuficiente. [Guterres] teria desejado ver iniciativas mais globais sobre a dívida e sobre a liquidez”, sublinhou Dujarric.

Os líderes do G20 prometeram adotar uma iniciativa já aprovada para a suspensão do serviço da dívida que permite aos países pobres adiar o pagamento de juros até junho de 2021.

Antes da cimeira, Guterres pediu que a suspensão fosse estendida aos países de rendimento médio em grande dificuldade e que fosse estendida até ao final de 2021.

O G20 não o seguiu, limitando-se a indicar que vai “analisar” a questão na primavera.

“Sobre a questão das mudanças climáticas, [Guterres] está dececionado com a linguagem usada no comunicado final, que não reflete o movimento global observado no meio empresarial e entre vários governos no que diz respeito à neutralidade de carbono”, finalizou o porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas.

No comunicado final, num tom consensual, mas pobre em anúncios concretos, os líderes do G20 prometeram “não desistir de nenhum esforço” para garantir o acesso equitativo às vacinas contra a covid-19.

“Não desistiremos de nenhum esforço para garantir o acesso equitativo [às vacinas, testes e tratamentos] para todos”, indica-se no texto.