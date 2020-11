Extremas: para que vos quero

Houve, ainda assim, quem permanecesse no seu posto. Mas alguns dos novos atores do centro demonstram ambição a mais e convicção a menos. Desprendem-se de valores que não conhecem ou não partilham, na ânsia de não ficarem fora do arco da modernidade. Entendida a modernidade como o pensamento politicamente correto, globalmente definido, que impõe, entre outras, a ideologia do género como chave da construção social.

O centro perdeu força, os extremos recuperaram-na. A militância política abrandou ao centro. O estado do bem-estar na Europa anestesiou a mobilização política das elites. Algumas retiraram-se de cena, incomodadas por aquilo que consideravam ser o excesso de exposição e escrutínio mediático que a atividade política passou a implicar. E para quem já antes se sentia demasiado exposto pela crueza do debate político, as redes sociais foram a cereja no topo do bolo.

O que todas estas correntes recusavam era uma democracia ocidental, considerada burguesa, no pior sentido do termo. O PCP e os grupúsculos que criaram o Bloco de Esquerda preferiam regimes de partido único, como o soviético, o chinês, o albanês, o norte-coreano e outros que tais. Preferiam, mas perderam. Derrotados na rua e nas urnas renderam-se à matriz democrática ocidental. Renderam-se, mas sem nunca renegarem publicamente as ditaduras que os inspiravam e cujos exemplos os levaram a tentar tomar o poder em Portugal.

Os crimes de Estaline rivalizam com os de Hitler. E as perseguições políticas nos países do bloco soviético, na China ou na Coreia do Norte não consta que tenham sido mais brandas e macias do que nos regimes fascistas europeus. Pelo contrário.

Diz o povo, e com razão, que os extremos tocam-se. Diz o povo e diz a História. Os regimes mais brutais que o homem conheceu habitavam os extremos do espectro ideológico. De extrema-direita ou de extrema-esquerda, tais regimes não conhecem – ou não conheceram – limites. Abafaram a liberdade. Mataram e torturaram. Roubaram, mentiram, escravizaram. Negaram direitos em nome de ficções ideológicas. Invocaram a pureza da raça ou a necessidade de construir um novo homem. As narrativas variaram, mas conservaram um ponto em comum: uso e abuso da violência para impor a sua lei.

Se os barões republicanos não o apoiarem na cruzada obsessiva de contestação da vitória de Biden, Trump até poderia ameaçar com a bomba atómica: deixar o Partido Republicano e lançar um partido “Trumpista”. Compreende-se o receio dos Republicanos. Apesar de quatro anos perturbadores na Casa Branca, 71 milhões de americanos votaram convictamente em Donald Trump. Alguns fizeram-no pela primeira vez. Nunca um candidato à presidência, com a exceção do futuro Presidente Biden, obtivera semelhante votação.

Em Portugal, a agenda radical imposta pelo Bloco de Esquerda e consentida pelos partidos da (ex?) geringonça faz mais pelo Chega do que André Ventura, sozinho, conseguiria.

E perante a agenda radical (tentativa de regresso às nacionalizações, mentalidade estatizante, eutanásia, aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, eliminação da liberdade de consciência no sistema educativo, manipulação genética, maior controle político sobre o sistema judicial, incluindo Tribunal de Contas entre tantos outros temas), o que faz o centro político? Consente ou promove, no caso do PS; divide-se, “indefine-se” e fraqueja, no caso do PSD e até, por vezes, no do CDS.

Se o centro não dá resposta às inquietações dos eleitores que não se reconhecem na agenda radical de esquerda, o extremo do lado direito agradece.

Se os partidos do centro falharem no debate cultural e mostrarem anemia de convicções, haverá sempre alguém que aparece para erguer as bandeiras que outros deixaram cair. E fazem-no tocando todas as feridas, de um modo cirúrgico, com propostas irrealizáveis, mas que seduzem eleitores órfãos dos valores que o centro arrumou na gaveta.

A subida dos extremos deve-se à falha do centro político e não à qualidade de propostas apresentadas pelos radicais de ambos os lados da paisagem política.

Animados pelo pragmatismo (como governar sem ter ganho as eleições, tanto no continente como nos Açores...) os partidos do centro sentem-se levados a entenderem-se com as “extremas”.

O PS fez com António Costa o que antes nunca havia feito. Já o PS de Mário Soares trocou as voltas à extrema-esquerda e barrou o caminho a quem pretendia impor a ditadura do proletariado. Soares esteve bem acompanhado, mas foi crucial. E nunca quis governar com ninguém à esquerda do PS. Quando chefiou governos, Mário Soares chegou a entender-se primeiro com o CDS e depois com o PSD. Com o PC e com a UDP (um dos partidos que está na base do Bloco de Esquerda), nunca.

A experiência da geringonça é apresentada pelo PSD como alibi para se entender com o Chega, nos Açores. O PS, de facto, não tem autoridade para criticar tais entendimentos. Mas um erro não justifica outro. Há barreiras que não deveriam ser ultrapassadas. E o PSD não o ignora.

Quanto mais tacticistas forem os partidos do centro, mais permeáveis se tornam à chantagem dos partidos radicais que assim se convertem na chave do sucesso de algumas soluções governativas.

Para mudar este contexto os partidos do centro têm que repensar valores e princípios. Sem convicções não haverá tacticismo que nos valha.