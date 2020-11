Novos confinamentos. "Há um mar de contradições de um Governo que perdeu o norte"

O comentador da Renascença Henrique Raposo não concorda com as medidas de confinamento decretadas pelo Governo que inclui o encerramento das escolas nas vésperas nos feriados de dezembro. Na sua opinião, o Governo dá sinais contraditórios.

"Há um mar de contradições de um Governo que perdeu o norte", diz Raposo. O comentador avança alguns exemplos de contradições: "os parque infantis estão encerrados, mas os centros comerciais estão abertos" e fecham as escolas que "são dos sítios mais seguros".

"Com as escolas fechadas e os pais em teletrabalho, o que vai acontecer é que as famílias vão para a terra o que não é o que se pretende", diz.

O escritor Jacinto Lucas Pires alinha na mesma posição, considerando que não se entende as decisões agora tomadas.

"Dois confinamentozinhos não achatariam a curva, não resolveriam a coisa, infelizmente", diz o escritor, acrescentando que, "por outro lado, prejudicam as empresas".