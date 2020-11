Salgueiros agiganta-se e elimina o Covilhã

O Salgueiros venceu o Covilhã, por 2-1, e segue em frente para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. O resultado foi feito na primeira parte, com golos de Grinood e Yannick Semedo para o Salgueiros, e Deivison para o Covilhã.

O jogo realizou-se no Complexo Desportivo de Campanhã, no Porto, e os adeptos do histórico Salgueiros, apesar de impedidos de estar nas bancadas, marcaram presença, e em força, no exterior do estádio.

O Salgueiros continua em prova na Taça e mantém o registo imaculado na temporada. A equipa treinada por Jorge Pinto, que ocupa o 4.º lugar da Série C do Campeonato de Portugal, ainda não sofreu qualquer derrota.