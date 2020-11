Sacavenense-Sporting é destaque do cartaz da Taça

O Sacavanense-Sporting, que a Renascença transmite a partir das 21h15, é o destaque do quadro de jogos da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, desta segunda-feira.

Os leões, sem jogos europeus, tiveram possibilidade de adiar o jogo e, assim, Rúben Amorim teve mais dois dias para preparar a equipa, em comparação com Benfica e FC Porto, e, sobretudo, para recuperar os jogadores que estiveram ao serviço das seleções.

É provável que o treinador do Sporting, até porque o próximo jogo da equipa é no sábado, com o Moreirense, não promova uma revolução na 11 titular. Os leões não competem há 16 dias e Rúben Amorim estará interessado em dar rotação às suas principais opções.

O jogo com o Sacavenense realiza-se no Estádio Nacional, em Oeiras, devido à transmissão televisiva.

O Sacavenense é 5.º classificado da Série F do Campeonato de Portugal. A equipa orientada por Rui Gomes tentará imitar o Alverca, que na época passada afastou o Sporting da Taça, precisamente, na 3.ª eliminatória, a primeira com equipas da I Liga.