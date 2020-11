Belenenses elimina Real Massamá sem treinador

A Belenenses SAD eliminou o Real Massamá da Taça de Portugal, com uma vitória fora de portas por 2-0, na terceira eliminatória da prova.

O primeiro golo da equipa de Petit foi apontado por Tiago Esgaio, aos 13 minutos de jogo. O resultado ficou fechado no arranque da segunda parte, por Miguel Cardoso, aos 49 minutos de jogo.

A equipa do Campeonato de Portugal foi a jogo sem treinador. Hugo Martins anunciou a sua saída do comando técnico apenas duas horas antes do jogo.

O técnico de 42 anos chegou ao clube de Massamá na temporada passada, mas os maus resultados desportivos no início desta época ditam a saída do técnico. O anúncio foi feito pelo próprio nas redes sociais.



"Na atual e atípica época desportiva, foram determinantes para a minha saída os apenas cinco pontos conquistados. Os cinco pontos em 15 possíveis foram consequência de alguns obstáculos que foram surgindo nas últimas semanas. Sei multiplicar 22 por três e ainda há muito por fazer", diz, em tom de crítica.