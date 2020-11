Ausência das competições europeias é vantagem para o Sporting

O treinador português, atualmente selecionador da Venezuela, observa o calendário mais denso, esta temporada, com jogos em semanas consecutivas na Liga dos Campeões e na Liga Europa, ao contrário do habitual intervalo de 15 dias, e conclui que "quem não joga as competições europeias, se fizer as coisas bem – e o Sporting está a fazer bem - e tiver competitividade, tem alguma vantagem. Não é decisivo, mas tem vantagem", observa.

A somar à questão do calendário, o treinador, que dos quatro da frente só não orientou o Benfica, elege a qualidade como outro fator que aproxima o Sporting, e também o Braga, dos dois clubes que têm dominado o futebol português nas últimas épocas.

Peseiro traça diferença clara entre os atuais plantéis de Porto e Benfica das "equipas que tiveram há uns anos",

"Lembro-me das primeiras equipas do Jesus no Benfica e das que Vítor Pereira e Villas-Boas tiveram no Porto. As equipas atuais não têm esses recursos. Continuam a ser as equipas que mais gastam e mais recursos têm. Mas Braga e Sporting conseguem ter equipas competitivas", finaliza.

O Sporting, ao cabo de sete jornada, lidera a I Liga, com quatro pontos de vantagem sobre Braga e Benfica. Tem seis pontos de avanço sobre o FC Porto.