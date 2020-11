Wolverhampton empata com o Southampton com golo de Pedro Neto

O Wolverhampton não foi para lá de um empate caseiro, a uma bola, com o Southampton, no encerramento da 9ª jornada da Premier League.

A equipa de Nuno Espírito Santo entrou a perder, com um golo de Theo Walcott, aos 58 minutos de jogo.

No entanto, o internacional português Pedro Neto empatou o resultado, aos 75 minutos de jogo, com o ressalto de um remate de Jiménez, que bateu no poste e serviu de assistência perfeita para Neto.

Rui Patrício, Nélson Semedol, Podence, Rúben Neves e João Moutinho foram titulares na equipa dos Wolves, Vitinha e Pedro Neto suplentes utilizados e Fábio Silva não saiu do banco de suplentes.

O Wolverhampton está no novo lugar da tabela, com 14 pontos, enquanto que o Southampton mantém-se em lugar europeu, no quinto posto, com 17 pontos somados, a três da liderança da Premier League.