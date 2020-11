Ronaldo compete com o seu treinador por título de melhor do século

Cristiano Ronaldo é treinado por Andrea Pirlo, mas está em competição direta com o seu técnico na Juventus pelo título de melhor jogador do século XXI, na cerimónia dos Globe Soccer Awards, marcada para 27 de dezembro.

Os dois estão na lista de 28 candidatos escolhidos pela Associação Europeia de Clubes e pela Associação Europeia de Agentes de Futebol, que organizam os Globe Soccer Awards, este ano com distinções especiais para reconhecer o melhor futebolista do mundo, o melhor treinador do mundo e o melhor clube, entre 2001 e 2020.

Além de Cristiano Ronaldo, o outro jogador português candidato é Luís Figo. Destaque, ainda, para a presença de Iker Casillas, antigo jogador do FC Porto.