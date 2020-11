Inglaterra vai permitir regresso dos adeptos aos estádios

O público vai poder regressar a alguns estádios de Inglaterra a partir de 2 de dezembro, de acordo com limites determinados pela capacidade dos recintos e pelas autoridades, anunciou o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Segundo o governo, os estádios poderão acolher público até 50% da sua capacidade, com um limite entre 2000 e 4000 espetadores, de acordo com as restrições impostas pelas autoridades sanitárias locais.

Nas zonas mais afetadas pela pandemia de covid-19, os jogos continuarão a disputar-se à porta fechada.

Os jogos da Liga inglesa de futebol têm sido disputados à porta fechada desde que a competição foi retomada, após o confinamento decretado em março, devido à pandemia.

As autoridades britânicas chegaram a anunciar a realização de jogos de teste com público, em outubro, mas estes acabaram por ser cancelados devido ao aumento do número de casos de covid-19 no Reino Unido.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.388.590 mortos resultantes de mais de 58,6 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.