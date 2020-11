Esteve associado ao Benfica, mas Halilović vai jogar na segunda divisão inglesa

Alen Halilović é o mais recente reforço do Birmingham City, da segunda divisão inglesa, depois de ter sido associado ao Benfica este verão.

O médio internacional croata de 24 anos terminou contrato com o AC Milan e vai agora jogar no clube inglês, depois de passagens por Herenveen e Standard Liège, por empréstimo.

Halilović era considerado uma das promessas do Barcelona, depois do início de carreira promissor no Dínamo de Zagreb, mas nunca se afirmou na Catalunha.

Depois de cedências ao Gijón, assinou pelo Hamburgo, também sem sucesso. Representou ainda o Las Palmas durante duas épocas, emprestado pelo clube alemão.