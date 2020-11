"Miguel Oliveira pode ser campeão do mundo de MotoGP em 2021"

Miguel Oliveira brilhou em Portimão ao vencer o Grande Prémio de MotoGP de Portugal não dando qualquer hipótese à concorrência de chegar ao primeiro lugar. O piloto de Almada somou assim o seu segundo triunfo na carreira na categoria máxima do motociclismo.

Na próxima época, o piloto luso vai subir à equipa de fábrica da KTM e na opinião de Manuel Marinheiro, revelada em entrevista a Bola Branca, os portugueses podem sonhar com o título mundial já no próximo ano.

"Os portugueses podem e devem sonhar com o Miguel Oliveira campeão do mundo, para isso devem apoiá-lo porque esse também é um objetivo dele, e nós também temos essa expectativa. E porque não ser já no próximo ano?", assume o presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo.