Filipe Albuquerque muda de equipa para tentar ser campeão americano de resistência

O português Filipe Albuquerque vai trocar a Action Express Racing pela Wayne Taylor Racing, com o objetivo de ser campeão americano de resistência em automobilismo, anunciou hoje o piloto.

Em comunicado, a assessoria de imprensa de Filipe Aluquerque explicou que, em 2021, o piloto de Coimbra vai disputar a época completa do Campeonato Norte-americano de Resistência (IMSA WeatherTech SportsCar Championship) com a Wayne Taylor Racing, partilhando a condução do Acura ARX-05 com o norte-americano Ricky Taylor em permanência e com o também norte-americano Alexander Rossi e o brasileiro Hélio Castroneves nas provas mais longas.

"O piloto português enfrenta um novo desafio, com uma nova equipa e com um novo carro. No entanto, as ambições mantêm-se inalteráveis, ser campeão", lê-se.

Em 2020, Albuqueruqe conquistou o título de campeão do mundo de resistência LMP2, campeão do European Le Mans Series e venceu as 24h de Le Mans.

A Wayne Taylor Racing está no IMSA desde 2007 e desde então somou sucessos: venceu três vezes as 24h de Daytona, duas as 12h de Sebring e três vezes Petit Le Mans.

Além disso, conta no seu currículo com três títulos de pilotos e oito de construtores. À equipa junta-se ainda a experiência de Ricky Taylor, atual campeão em título.

"Estou muito feliz com este novo projeto. A Wayne Taylor Racing é uma das melhores equipas do campeonato, estão sempre na luta pelas vitórias. A minha motivação não poderia estar mais em alta. Os meus companheiros de equipa foram meus adversários no passado e conheço bem o seu potencial em pista. Acho que estão reunidas todas as condições para o sucesso", referiu o piloto de Coimbra.

O Campeonato Norte-americano de Resistência arranca em 30 de janeiro, com as 24h de Daytona.

"Costumo adaptar-me rapidamente às mudanças, pelo que acredito estar na primeira prova do ano completamente à vontade com o Acura e com toda a estrutura técnica. Estou muito entusiasmado para começar a trabalhar. Espero que 2021 seja, em termos desportivos, tão bom como 2020", concluiu.