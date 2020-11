​Filipe Martins: “Gonçalo Ramos desperdiça poucas oportunidades, como eu já senti na pele”

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, analisou em Bola Branca as caraterísticas de Gonçalo Ramos. O técnico destaca a versatilidade e a capacidade de concretização como as principais armas do avançado.



“Tem a capacidade de desempenhar várias funções dentro da equipa” diz, falando também de “uma percentagem de finalização com êxito muito grande, não só pelas oportunidades que cria, mas principalmente pelas poucas que desperdiça”.

Filipe Martins foi colega de equipa do pai de Gonçalo Ramos, Manuel, nas seleções jovens e “já há muitos anos” que o acompanha, afirmando que se trata de um jogador “muito acima da média”.

Com a provável ausência de Darwin Núñez, infetado com Covid-19, Filipe Martins acredita que pode existir espaço para o jovem de 19 anos, embora “o mister Jorge Jesus tenha muitos jogadores que podem dar conta do recado”.

No início desta temporada, Filipe Martins defrontou Gonçalo Ramos na II Liga. Logo à segunda jornada o Benfica B levou a melhor sobre o Casa Pia, vencendo por 6-0 com três golos do avançado.

O treinador dos gansos conta à Renascença que, embora tenha tido pouco tempo para preparar o jogo, alertou os seus jogadores para “a boa forma dele e para o facto ser um jogador diferenciado”, mas “naquele dia não valia a pena treinar muita estratégia, foi um jogo quase perfeito do Benfica e do Gonçalo e só me restou no final dar os parabéns”.