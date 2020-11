Sporting “sem facilitismos” admite alterações no onze

O treinador adjunto do Sporting garante que não vai haver facilitismos contra o Sacavenense para a Taça de Portugal. Leões estão na prova para vencer, garante Emanuel Ferro.

“Olhamos para esta competição com muita ambição e onde, em cada eliminatória, somos obrigados a ter enorme respeito pelos adversários. Sabemos que há muito espaço para surpresas e queremos entrar com rigor e ambição, respeitando o Sacavenense. Estaremos à altura do desafio e há uma grande ambição para estar na final e vencer a Taça”, refere.

O técnico admite que “vai ser feita uma gestão” do plantel, “como acontece em todos os jogos”.

“Cada jogo tem uma história e este vem a seguir à paragem das seleções. Poderá haver uma ou outra mudança, mas vamos assumir o jogo com grande responsabilidade e para eliminar qualquer imagem de facilitismo”.

Ferro reconhece que “o Sacavenense está num nível diferente mas esta é uma competição onde a paixão pode fazer a diferença e temos de estar preparados para isso”.

Na conferência de imprensa confirmou a lesão de Pedro Gonçalves no treino deste domingo e, por isso, o médio goleador dos leões não estará na partida.

“Lesionou-se hoje, no joelho, pensamos que será uma situação de rápida recuperação, mas não estará neste jogo”, adiantou.

Esta segunda-feira, o Sacavenense recebe o Sporting em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O técnico principal, Rúben Amorim, não esteve presente na conferência de imprensa por não ter o quarto nível de treinador, fator exigido pela FPF.